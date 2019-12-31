شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاثنين في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 10450 نقطة، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 10400 نقطة، وبالتزامن مع استمرار تداول مؤشر ماكد اعلى خط الصفر، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع المؤشر لمستوى المقاومة 10650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10400 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,413 وبين مستوى المقاومة هو 10,518 نقطة

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