شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات العام في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع وأخر جلسات عام 2019 على تباين في الأداء في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما يتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء قبل العد التنازلي لعطلة رأس السنة غداً الأربعاء.

ونود الإشارة، لكون مؤشر أم-أس-سي-أي للأسهم الآسيوية لا يزال يعكس تحقيقه لمكاسب تفوق الخمسة بالمائة خلال الشهر الجاري ونحو ستة عشرة بالمائة خلال العام الجاري 2019، ما يعد تحول حاد عقب تكبده العام الماضي خسائر فاقت ستة عشرة بالمائة، مدعوماً بتوسع المصارف المركزية العالمية الكبرى في سياسات التيسير النقدي والتخفيف الكمي بما في ذلك خفض الفائدة وذلك بالإضافة إلى التفاؤل بأن واشنطون وبكين بصدد التوقيع الشهر المقبل على اتفاق المرحلة الأولى ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية بينهم.

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هذا وقد تابعنا من قبل أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باستقرار اتساع القطاع الصناعي عند ما قيمته 50.2 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.1، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.5 مقابل 54.4 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.2.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.03% ليربح 1.28 نقطة ويصل إلى المستوى 4,082.91، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.06% ليخسر 1.88 نقطة ويصل إلى المستوى 3,038.14.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 0.56% ليخسر 159.53 نقطة ويصل إلى المستوى 28,159.86، كما تراجع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 0.56% ليخسر هو الأخر 64.55 نقطة ويصل إلى المستوى 11,491.90، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً 1.77% ليخسر 120.75 نقطة ويصل إلى المستوى 6,684.10.