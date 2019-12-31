شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحولت شركة نيازا من الخسارة للربحية؟.. القابضة الكيماوية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت شركة النصر للأجهزة الكهربائية والالكترونية (نيازا) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربحية.

وتأسست الشركة عام 1930 تحت إسم فيليبس على مساحة أرض (59442) مترا مربعا وهى من أعرق الشركات فى إنتاج اللمبات فى يناير1988 إشترت الحكومة المصرية حصة شركة فيليبس لتصبح مصرية 100% تحت إسم شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية " نيــــــازا" والشركة تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - وزارة قطاع الأعمال العام.

وكشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"الخليج 365" أنه يعد تحقيق شركة نيازا لأول مرة منذ عدة سنوات صافى ربح قدره 750 الف جنيه جنيه خلال العام المالى 2018-2019، مقابل خسارة فى العام المالى 2017-2018 قدرھا 18,6 ملیون جنيه من أهم الانجازات التى تحققت خلال العام المالي.

Advertisements

أضاف عماد الدين مصطفى، أن ذلك يرجع لاتخاذ الشركة عدة إجراءات أدت إلى محافظتها على حصتھا السوقیة، فى ظل منافسة شرسة فى سوق لمبات الإضاءة، وإحكام الرقابة على الخامات وتقلیل التالف ورفع معدلات الإنتاجیة بما ینعكس على التكلفة لمواجھة انخفاض أسعار السوق، مما أدى إلى انخفاض قیمة التالف غیر الطبیعى عن العام السابق بقیمة نحو 2.6 ملیون جنیه.

وأشار رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، انه تم تعدیل بعض بنود لائحة المشتریات، بما یواكب تطورات المرحلة الحالیة، بھدف تعدد أسالیب الطرح، وتخفیض التكلفة للحصول على مستلزمات الإنتاج بأفضل مواصفات وبأقل الأسعار.

وأشار عماد الدين مصطفى أن الشركة حققت مجمل ربح بلغ قدره نحو 26,3 ملیون جنیه مقابل 20,5 ملیون جنیه للعام السابق، وبنسبة تطور بنحو % 128.