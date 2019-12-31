شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي لأعلى حاجز 0.70 لكل دولار أمريكي لأول مرة في خمسة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 24 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات والتطورات المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 03:14 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 0.7003 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6994 والتي تعذ أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 0.7007.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل استقرار النمو عند 2.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 128.0 مقابل 125.5 في تشرين الثاني/نوفمبر.