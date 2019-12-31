شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل الخامس للمحمول يبدأ فى الانتشار تدريجيا بالعالم 2020.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 4 سنوات هى مدة انتشار الجيل الخامس للمحمول 5G بالعالم والذى تقدمه بعض الدول بشكل تجريبى وفى مناطق محدودة مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتعمل العديد من الدول على تهيئة شبكاتها والبنية التحتية لديها للسماح بتقديم الخدمة التى تعطى سرعات خارقة فى نقل البيانات.

ويبدأ العالم فى الانتقال للجيل الخامس للمحمول تدريجيا بداية من العام المقبل 2020 ويستمر انتشار التقنية فى العالم من 3 إلى 4 سنوات وفقا لتصريحات سابقة لسيريجو بونومو رئيس مجموعة دراسة الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولى للاتصالات.

وكنت مصر قد استضافت المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019، والخاص بتحديد سياسات الاتصالات بالعالم لمدة 4 سنوات، تم خلاله تحديد الطيف الترددى للجيل الخامس للمحمول، والذى يعطى جميع الدول فرصة النفاذ إلى الجيل الخامس، ولكن نشر الخدمة بالعالم يعتمد على جاهزية الحكومات فيما يتعلق بتهيئة البنية التحتية.

وحذرت العديد من التقارير فى وقت سابق من شراء أجهزة محمول ذكية قبل انتشار الجيل الخامس للمحمول حتى يتسن للعملاء الاستفادة من الهواتف المتطورة حيث مازالت لم تنتشر الخدمة بعد.

وتتوقع "جارتنر" أن يزيد عدد وحدات إنترنت الأشياء المثبتة والمتصلة بشبكات الجيل الخامس بأكثر من ثلاثة أضعاف بين العامين 2020 و2021، لترتفع من 3.5 مليون وحدة فى العام 2020 إلى 11.3 مليون وحدة فى العام 2021، وبحلول العام 2023، سيصل عدد وحدات إنترنت الأشياء المثبتة والمتصلة بشبكات الجيل الخامس إلى 49 مليون وحدة.

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ومن المتوقع أن تساهم تكنولوجيا الجيل الخامس فى أحداث ثورة كبيرة فى عالم انترنت الأشياء واستخدام الروبوت ووفقا لبعض تقارير فإنها ستساهم فى اتصال الآلات مع بعضها البعض.

يقدم الجيل الخامس للمحمول 5G سرعات عالية للإنترنت تصل ضعف سرعات الجيل الرابع بنحو 200 مرة، أى حوالى 1 جيجا بايت فى الثانية الواحدة ما يمكن المستخدم من تحميل فيلم بدرجة وضوح HD خلال بضع ثوان.

تساهم سرعات تقنية الجيل الخامس للمحمول فى دعم كفاءة السيارات ذاتية القيادة والتى بدأت تنتشر فى العالم خلال السنوات الماضية، فضلا عن سرعات كبيرة فيما يتعلق بمعالجة البيانات ونمو سوق الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت ودعم تقنيات الواقع الافتراضى بشكل أكبر.

مع تقنية الجيل الخامس للمحمول فإن المستخدم يمكنه التحرر من الجلوس بمسافة قريبة للغاية من تقنية الولى فاى حيث يعطى سرعات أكبر من تلك التى يتيحها الجيل الرابع فى نقل البيانات.

كما تساهم فى نقل الأحداث والمباريات الكروية بدرجة وضوح كما تطور العديد من الصناعات منها مجال الصحة والأجهزة الطبية ونشر استخدام الروبوت والذكاء الاصطناعى.