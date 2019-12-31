شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة الدلتا للقطن: نحلج 30% من محصول القطن على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم قنديل رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للقطن، أن الشركة من الشركة الرائدة فى صناعة الحليج فى مصر بمحالجها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، موجها الشكر للدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس على الدعم الكبير لتطوير وتحديث الشركات فى إطار منظومة التطوير التى يقودها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وأضاف إبراهيم قنديل لـ"الخليج 365" أن الشركة تقوم بحليج 30% من محصول القطن على مستوى الجمهورية وذلك لما لها من إمكانيات – حيث إنها تنتهج سياسة التطوير المستمر لمحالجها وبها عمالة فنية على أعلى مستوى من الكفاءة.

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وحول أبرز مزايا الشركة قال قنديل منها ثقة العملاء فى شركتنا لما تقدمه من خدمة وجودة صناعة الحليج أدى إلى تهافت جميع الشركات الخاصة العاملة فى تجارة الأقطان بالحليج فى محالجنا، كما أن الشركة عضو مجلس إدارة اتحاد مصدرى الأٌقطان، وأيضا الشركة عضو مجلس إدارة لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل.

من ناحية أخرى تقوم الشركة بالتجارة فى الأقطان الزهر والشعر والمخلفات، لإنجاح المنظومة الجديدة لتسويق القطن الزهر عن طريق المزايدة التى أنتهجتها وزارة قطاع الأعمال العام بمحافظة الفيوم وبنى سويف وذلك لتسويق قطن خال من الشوائب والملوثات الغير قطنية قامت الشركة باستلام 68 ألف قنطار زهر جـ 95 بمبلغ 135 مليون جنيه.

وأشار أنه فى ظل سياسة الدولة المتمثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى تطوير قطاع الغزل والنسيج الذى يبدأ بعملية الحليج، فقد تم دمج شركة الإسكندرية التجارية فى شركتنا "الدلتا لتجارة وحليج الأقطان" لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة، كما تقوم الدولة بإنشاء محالج جديدة متطورة على أحدث تكنولوجيا متقدمة، فقد تم إنشاء محلج الفيوم الجديد وجارى إنشاء محلجين جديدين على غرار محلج الفيوم بالوجه البحرى وذلك للنهوض بصناعة الحليج وإنتاج قطن مصرى خال من الشوائب والملوثات.