شكرا لقرائتكم خبر عن رامز للتسوق يفتتح في الأحساء فرعه العاشر بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مركز رامز للتسوق في الأحساء الفرع العاشر له في المملكة، والثالث والأربعين في منطقة الخليج، بحضور الأستاذ أحمد المنصور مساعد الأمين العام لخدمة العملاء في غرفة الأحساء، والأستاذ محمد رامز العواضي الرئيس التنفيذي لمجموعة رامز، والمشرف العام محمد العواضي، ومدير المبيعات والتسويق طاهر عمر.

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