شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف ريال لتمكين منسوبي التجارة والبلديات من التملك السكني والان نبدء بالتفاصيل

وقع وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، أمس بمقر وزارة التجارة والاستثمار بالرياض، اتفاقية تعاون بين منظومة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية وبرنامج «سكني»، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي المنظومة والوزارة، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية، لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، والاستفادة من الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية الأخرى.

ونصت الاتفاقية على التنسيق بين الجهات التابعة لمنظومة «التجارة» و«البلديات» ووزارة الإسكان لتقديم عروض خاصة لمنسوبي المنظومة لتملك المسكن الأول، وتشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وخصم آخر كذلك لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال.

كما تشمل العروض تقديم الدعم الكامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وإلغاء الرسوم الإدارية عبر 13 مصرفاً ومؤسسة تمويلية ستتواجد في معرض «سكني» يقام داخل مقار الجهات، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال البرنامج.

وتتيح الاتفاقية من خلال هذا المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين؛ لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي «منظومة التجارة» و«البلديات» بخصومات حصرية.