«إمباور» تختتم 2019 بتشغيل محطة في «برشا هايتس»

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن اختتام عام 2019 بتشغيل محطة تبريد المناطق في منطقة «برشا هايتس»، لتنضم إلى أسطول محطاتها؛ بطاقة إجمالية تصل إلى 31,25 ألف طن تبريد.

أرست «إمباور»، عقد بدء إنشاء محطة التبريد في منطقة «برشا هايتس» في ديسمبر/ كانون الأول 2018، بقيمة 169 مليون درهم؛ ضمن خطتها لتطوير البنية التحتية للارتقاء بخدمات تبريد المناطق، ورفع الكفاءة التشغيلية لمختلف المحطات؛ حيث تهدف المحطة الجديدة، لاستبدال ثلاث محطات شبه دائمة في منطقة «برشا هايتس» بمحطة متطورة دائمة.

وأوضحت «إمباور»، أن تصميم المحطة الجديدة تم وفق أعلى المعايير العالمية في إنشاء وتصميم المباني؛ حيث تمت مراعاة معايير الأبنية الخضراء المستدامة، والتطورات العمرانية الحديثة لإمارة دبي، إضافة إلى المظهر العام للمنطقة، والشكل الخارجي للمباني. ومن المتوقع أن يحصل المشروع على شهادة التصنيف الذهبي الخاص بالمباني الخضراء، وفق مقياس «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)» من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

وتعتمد محطة تبريد المناطق في منطقة «برشا هايتس»، على استخدام أحدث تقنيات تخزين الطاقة الحرارية (TES)، التي تساعد في تخفيف العبء على شبكة الكهرباء خلال ساعات الذروة، كما تستخدم مياه الصرف المعالجة (TSE) في عملياتها؛ للمحافظة على الموارد الطبيعية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، «إن بدء تشغيل محطة تبريد في منطقة «برشا هايتس»، التي تشهد طفرة عقارية وعمرانية كبيرة؛ سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والخدمات المقدمة للمتعاملين».

وأضاف «نعمل دائماً على زيادة عدد محطات تبريد المناطق؛ ضمن الخطة الاستراتيجية، التي ننفذها في «إمباور» لمواكبة الزيادة السكانية الملحوظة، والتي تؤدي إلى ارتفاع الطلب على خدمات التبريد»، مضيفاً «حريصون أيضاً في رحلتنا للتوسع في نشر خدمات تبريد المناطق على تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة، تحقق سعادة ورضا المتعاملين».

وأكد أن عام 2020 سيشهد توسعاً كبيراً للمؤسسة، وزيادة في محطات تبريد المناطق، إضافة إلى تمديد مختلف شبكة الأنابيب الخاصة بنقل الخدمات؛ لخدمة أكبر عدد من المشاريع الضخمة والناشئة في إمارة دبي.