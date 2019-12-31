شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوراق المالية» تعتمد دليل الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الثاني عشر (من الدورة السادسة للمجلس) في دبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة، لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، كما اطلع المجلس على عدد من المستجدات المتعلقة بقطاع الأوراق المالية، واستعرض المجلس تقرير متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق المنعقد في سبتمبر/ أيلول الماضي، كما تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من التوصيات والمشاريع التي من شأنها تعزيز منظومة الأداء في الأسواق المالية بالدولة.

في إطار سعي الهيئة لتطوير النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه، وسعياً منها لتطوير منظومة حوكمة الشركات المساهمة العامة، من خلال وضع إطار عمل قانوني ونظامي واضح وفعال لتنظيم شؤون تلك الشركات، بما يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح فيها، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة وتحديد مسؤوليات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وإدارتها التنفيذية بشكل أكثر وضوحاً، مع ضمان تحقيق قدر كاف من الشفافية والحيادية في سوق رأس المال، اعتمد مجلس إدارة الهيئة «دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة» الذي أعدته إدارة الهيئة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ ومن أبرز ملامح النظام الجديد تضمينه معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG).

واطلع المجلس على جدول مقارنة بين قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/‏ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ومشروع دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

وقد وجه مجلس الإدارة عند اعتماده مشروع الدليل بمراعاة عدم وضع سقف نسبة الملكية لمن يرغب في توكيل أي من الممثلين المعينين من قبل الشركة المتعلقة بالفقرة (1) من البند (ج) من المادة (39) من مشروع النظام، كما وجه المجلس كذلك بإعطاء الشركات مهلة لتطبيق التعديلات الجديدة حتى نهاية عام 2020 على أن يقوم المجلس عندها بالنظر في تمديد المهلة حال الاقتضاء وفق كل حالة على حدة.

تعديل نظام إدراج وتداول السلع

انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة، ونظراً لقيام الهيئة بمراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لتداول الأوراق المالية بشكل دوري بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية، اعتمد مجلس إدارة الهيئة مقترحاً بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (157ر) لسنة 2005 في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع، باستثناء شركات وساطة السلع الأجنبية من بعض متطلبات القرار المذكور، وهي متطلبات تسليم تقارير القوائم المالية وفصل الحسابات والملاءة المالية، بعد أن أحيط علماً بتوصيات اللجنة التنفيذية بخصوص مشروع التعديل.

التصويت الإلكتروني

وبناء على توجيهات مجلس الإدارة في اجتماع سابق له بإجراء استبيان يوجه إلى جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، وكذلك عينة من المستثمرين النشطين بشأن استخدام التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية، اطلع المجلس على مذكرة أعدتها إدارة الهيئة بخصوص استخدام التصويت الإلكتروني، مرفقة بها نتائج استبيان أجرته الهيئة (على 124 شركة مدرجة وشريحة كبيرة من المستثمرين النشطين في آخر (12) شهراً بلغ عددهم (2010) مستثمرين)، وقرر تجربة التصويت الإلكتروني المباشر والمرئي بالبدء مع الشركات الكبيرة بحيث يتم تطبيقه على أكبر 3 شركات وبنوك وإحدى شركات قطاع التأمين، للوقوف بداية بشكل عملي على التحديات التي قد تنجم جراء استخدام آلية التصويت الإكتروني.

معايير الملاءمة والمناسبة للعملاء

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أقر مجلس إدارة الهيئة مشروع قرار بشأن معايير الملاءمة والمناسبة، ويقصد بتلك المعايير المعلومات التي يتعين على الجهة المرخصة الحصول عليها واستيفائها من كل عميل-باستثناء المستثمر المؤهل- قبل إجراء أي تعامل معه، من خلال قياس أهداف العميل الاستثمارية، ومركزه المالي، وقدرته المالية، وخبرته وغيرها من أدوات القياس الأخرى التي تمكن الجهة المرخصة من بيان مدى ملاءمة ومناسبة العميل للاستثمار المقبل عليه. وكانت إدارة الهيئة قامت بعرض مشروع القرار على كبرى الشركات العاملة في المجال، كما تم عرضه على الموقع الإلكتروني للهيئة ودراسة الملاحظات الواردة والأخذ بالمناسب منها.

واطلع الجلس على مذكرة بشأن رفع نسبة التوطين بشركات المساهمة العامة العاملة في القطاع العقاري ووجه بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذا الخصوص، كذلك أحيط المجلس علماً بنتائج اجتماع المجلس الاستشاري للهيئة، واطلع على تقرير التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين عن البيانات المالية للربع الثالث من عام 2019.

أبرز ملامح مشروع دليل معايير الانضباط الجديد

- إلزام الشركات بتعيين أمين سر مجلس إدارة، وتم تحديد شروط شغل هذه الوظيفة، ومهام أمين السر، في المادة (8).

- إلزام الشركات بتعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين، في المادة (9/‏ 5).

- استحداث معايير الملاءمة والمناسبة لأعضاء مجلس إدارة الشركة، في المادة (18).

- إجراء مزيد من التوضيح لإجراءات التعامل مع حالات تعارض المصالح، في المواد (32 - 38).

- إجراء مزيد من التوضيح لآلية الإفصاح عن مصالح عضو مجلس الإدارة الجديد والمرتبطة بالشركة من خلال إلزامه بتقديم «إقرار المصلحة» عند توليه مهامه، في المادة (11).

- استحداث أسلوب إدارة جديد للشركة من خلال تمكينها -اختيارياً- من الأخذ بنظام هيكل الحوكمة المزدوج، في المواد (53 - 56).

- استحداث أحكام تنظم المسؤولية المجتمعية للشركة، في المادة (80).