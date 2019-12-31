«الإمارات للأبنية الخضراء» ينتخب لجنة إدارية جديدة

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انتخب مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، لجنته الإدارية الجديدة لعام 2020-2021. كما أعلن المجلس عن تولي علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لخدمات الطاقة»، منصب رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، خلفاً لسعيد العبار، المدير التنفيذي لشركة «أيه إي إس جي»، والذي ترأس المجلس خلال السنوات الست الماضية، ولعب دوراً جوهرياً في تنميته وتطويره، وسيحافظ على منصبه كعضو في مجلس الإدارة.

وتضم اللجنة الإدارية الجديدة خمسة أعضاء هم: عفراء العويس، وفرح ياسين (نائب الرئيس)؛ حبيبية المرعشي (أمين الخزينة)، وهدى شاكا (أمين الصندوق). وتشغل عفراء العويس منصب مديرة كفاءة الطاقة والتدقيق في «هيئة كهرباء ومياه الشارقة»، في حين تتولى فرح ياسين منصب استشاري أول- إدارة الموارد المستدامة في «دبليو إس بي»، وستستلمان مهام خالد بوشناق، الرئيس التنفيذي لشركة «خدمات إدارة الطاقة».

بدورها، تشغل هدى شاكا منصب مساعد تخطيط في «آروب»، شركة الخدمات المهنية متعددة الجنسيات، وستتولى مهام خلفها سارفاز ديركي، مدير عام «ماهي خوري». أما حبيبة المرعشي، وهي من الأعضاء المؤسسين ل«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، فستبقى في منصبها كأمين للخزينة. أما الفريق الجديد فسيباشر مهامه ابتداءً من 1 يناير/‏‏ كانون الثاني 2020.

كما تم الإعلان عن مجلس إدارة جديد يضم 35 عضواً من الأفراد والشركات. وتضم قائمة الأعضاء ال 11 الجدد، الذين أعيد انتخاب بعضهم، كلاً من: «إيه إي إس جي لاستشارات تطوير المشاريع»؛ «بورو هابولد للاستشارات الهندسية المحدودة»؛ «كوندال جونستون وشركاه»؛ «إينوفا لخدمات إدارة المرافق»؛ «كيه إي أو للاستشارات الدولية»؛ «ملتيبلكس الشرق الأوسط»؛ «رامبول الشرق الأوسط المحدودة- فرع دبي»؛ «سانت-جوبيان»؛ «سيمنز» و«دبليو إس بي».