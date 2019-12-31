تريليون درهم مبيعات عقارات دبي في 10 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

سجلت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في دبي نحو 2.35 تريليون درهم خلال العقد الماضي من 2010 وحتى 2019، استحوذت المبيعات منها على نحو 43% بما يعادل تريليون درهم (274 مليار دولار)، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وحقق العام 2017 أعلى قيمة من حيث إجمالي قيمة التصرفات بواقع 285 مليار درهم، تلاه في المركز الثاني 2015 ب276 ملياراً، ثم 2016 بنحو 269 ثالثاً، أما المركزان الرابع والخامس فجاءا من نصيب العامين 2013 و2014 ب143 و138.5 مليار درهم على التوالي. ومن حيث قيمة المبيعات كان المركز الأول من نصيب العام 2013 الذي سجل 143 مليار درهم تعادل 53% من إجمالي التصرفات.