48 % نمـواً فـي تجـارة الإمـارات الخارجيـة غيـر النفطيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض

سجلت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 48% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2010، إذ بلغت في عام 2018 ما قيمته 1.628 تريليون درهم، مقارنة ب 1.1 تريليون درهم خلال عام 2010، وذلك بحسب بيانات وزارة الاقتصاد، وقد أفادت بيانات أخرى للهيئة الاتحادية للجمارك، بأن التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة شكلت نسبة 63% من الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، خلال عام 2018، بقيمة 1.025 تريليون درهم، بينما بلغت حصة التجارة الخارجية غير النفطية للمناطق الحرة بالدولة نسبة 36% بقيمة 592.4 مليار درهم، ثم المستودعات الجمركية 11 مليار درهم بنسبة 1%.



قيمة الواردات

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تراجعت قيمة الواردات بنسبة 4.2% لتصل إلى 938 مليار درهم، مقارنة ب979 مليار درهم في عام 2017، بينما استمر نمو بند إعادة التصدير بنسبة مقدارها 1.8% خلال عام 2018، لتصل قيمة إعادة التصدير إلى 478.4 مليار درهم، مقارنة ب470.1 مليار درهم في عام 2017، كما أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شهدت، خلال عام 2018، تطوراً كبيراً على مستوى الدول العربية، حيث ارتفعت حصة الدول العربية من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من 19% في المتوسط، خلال السنوات الماضية، إلى 21% خلال عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة التبادل التجاري مع تلك الدول ارتفعت إلى 341.2 مليار درهم، وبلغت قيمة الواردات منها 77.3 مليار درهم، والصادرات 93.8 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 170.1 مليار درهم.



الصناعة الوطنية



وقد عززت الصناعة الوطنية في الدولة مكانتها في الأسواق العالمية خلال عام 2018، خصوصاً في مجال تجارة الذهب والألمنيوم، إذ ارتفعت قيمة صادرات الدولة من الذهب الخام والنصف مشغول إلى 53.4 مليار درهم خلال العام، بينما بلغت صادرات الألمنيوم الخام 18.6 مليار درهم.

وأشارت الإحصاءات الأولية للهيئة، إلى أن إقليم آسيا والمحيط الهادي جاء في مقدمة ترتيب الشركاء التجاريين خلال عام 2018، مستحوذاً على 39.3% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة مع دول العالم، وبحصة قيمتها 603.2 مليارات درهم، بينما حل إقليم أوروبا ثانياً بحصة قيمتها 344.4 مليار درهم بنسبة 22.4% من الإجمالي.