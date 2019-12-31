43 منطقـة حـرة تعـزز مكانـة الدولـة بيئـة مثاليـة للأعمـال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

تتمتع الإمارات بوجود 43 منطقة حرة توفر مرونة كبيرة للأعمال التجارية والصناعية من أي مكان في الدولة، تشمل هذه المناطق بنية تحتية كاملة المرافق، مربوطة بشبكة موانئ ومطارات وطرق تعد من الأفضل عالمياً، فضلاً عن تشريعات ولوائح إدارية متطورة جداً، كما تسمح بملكية بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي في أكثر من 122 نشاطاً و13 قطاعاً اقتصادياً.

وتعد المناطق الحرة بمثابة مراكز للاستثمار والشركات العالمية، إلى جانب كونها القنوات التي تتعامل من خلالها الدولة مع العالم الخارجي، وتنتقل عن طريقها رؤوس الأموال والسلع والخدمات والعمالة دون عوائق.

ووفقاً للإحصاءات، يصل عدد المناطق الحرة المتخصصة في إمارة دبي إلى 31 منطقة، في حين يصل العدد في أبوظبي إلى 4 مناطق، فيما تتوافر بإمارات رأس الخيمة والشارقة والفجيرة 6 مناطق، بواقع منطقتين لكل إمارة، بينما توجد في عجمان وأم القيوين منطقتان.

وتعكس الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة على صعيد إقامة المناطق الحرة مدى نجاحها في سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية، الهادفة إلى إيحاد مصادر أخرى للدخل بخلاف النفط.

ويستفيد المستثمرون من حزم تسهيلات وخدمات وإجراءات ميسرة تعد دعامة لتشجيع الاستثمار داخل الدولة، إضافة إلى إتاحة خيار إقامة الشراكات بين المستثمرين المواطنين والأجانب إضافة إلى ما أسهمت به في تقدم ملموس على صعيد تنويع القاعدة الاقتصادية.

ولعبت المناطق دوراً مهماً في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 9.6 مليار دولار عام 2012 إلى 23.1 مليار دولار في عام 2017 بمتوسط نمو سنوي بلغ 1.6%.

وأظهرت البيانات، ارتفاع صادرات المناطق الحرة من 6.4 مليار دولار في 2001 إلى 61.4 مليار دولار 2018، بينما ارتفعت الواردات من 9.2 مليار دولار عام 2002 إلى 82.3 مليار دولار 2017.

وتضاعف حجم التجارة السلعية غير النفطية بمقدار 8 أضعاف من 36.3 مليار دولار عام 2000 إلى 294 مليار دولار العام 2016، فيما بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2018 نحو 201.2 مليار دولار.

وخلال 10 سنوات مضت ساهمت المناطق الحرة في الإمارات في استقطاب عشرات الآلاف من رؤوس الأموال والشركات الإقليمية والعالمية لممارسة أعمالها من الدولة، وافتتاح مكاتب تمثيلية لها تشكل مركزاً لأعمالها، سواء على مستوى الدولة والمنطقة وإفريقيا.

تتيح دولة الإمارات مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان في الدولة. وتشمل أماكن ممارسة الأعمال المناطق الحرة، والمناطق الصناعية، والمباني التجارية، وما إلى ذلك.

وتوفر المناطق الحرة مرافق صناعية عالية المستوى تمكنهم من التصنيع والتصدير إلى مئات الأسواق بالمنطقة والعالم، كما تتيح للمصنعين المحليين فرص المشاركة بمئات المعارض الدولية والفعاليات التجارية والمؤتمرات الاستثمارية الكبرى التي تستضيفها الدولة سنوياً.