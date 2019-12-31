قطاع التجارة في بريطانيا خسر 140 ألف وظيفة في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر قطاع التجارة في المملكة المتحدة أكثر من 140 ألف وظيفة في 2019، ما جعلها واحدة من أسوأ السنوات في ربع قرن؛ وذلك بسبب الصعوبات الكبيرة التي واجهتها العديد من الماركات إزاء تنامي البيع الإلكتروني، بحسب ما كشفت دراسة نشرت، الاثنين.

وفي الإجمال ألغي نحو 143 ألفاً و128 وظيفة في المتاجر البريطانية خلال 2019 أي 2750 وظيفة أسبوعياً، بحسب أرقام مركز أبحاث تجارة التجزئة، وهذا الرقم يزيد كثيراً على عدد الوظائف التي ألغيت في 2018 وبلغت 117 ألفاً و425.

وتعد هذه الحصيلة ضمن الأسوأ منذ ربع قرن في قطاع التجارة بالمملكة، ومؤشراً إلى أزمة خطرة يشهدها وسط إعلان عمليات إفلاس وإعادة هيكلة للعديد من العلامات التجارية التي أخلت الوسط التجاري في المدن.

وأوضحت الدراسة: إن المتاجر تواجه ارتفاعاً في التكاليف، وتراجعاً في المردود وخسارة قسم من السوق لحساب الشراء عبر الإنترنت.

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وقال جوشوا بامفيلد أحد المسؤولين في مركز الأبحاث «تشمل هذه المشاكل العديد من المتاجر العاملة في التجارة وسط المدينة والمراكز التجارية».

وأضاف: «إن ضعف نمو نفقات المستهلكين منذ 2015 ترجم نمواً في المبيعات الإلكترونية على حساب متاجر وسط المدينة».

وفي التفاصيل، فقدت 38 ألفاً و103 وظائف؛ بسبب إفلاس ماركات فيكت وألغيت 26 ألفاً و462 وظيفة؛ بسبب إعادة هيكلة. وهناك 78 ألفاً و563 وظيفة فقدت؛ بسبب برامج خفض الكُلفة.

وأبدت الدراسة تشاؤماً بالنسبة لسنة 2020، وتوقعت إلغاء عدد من الوظائف قد يصل إلى 171 ألفاً إذا لم تتدخل الحكومة؛ لمساعدة الموزعين. (أ ف ب)