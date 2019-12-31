«غرفة عجمان» تنظم ورشة حول منهجية المقارنات المعيارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، ورشة عمل حول منهجية المقارنات المعيارية والنماذج المرتبطة بها، بحضور سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان؛ حيث تناولت الورشة مفهوم المقارنات المعيارية، وأهميتها، وأنواعها، وآليات تنفيذها، ومعايير تشكيل فرق المقارنة والنماذج المستخدمة قبل وبعد المقارنات.

تناولت الورشة التي عقدت في مقر «غرفة عجمان»، مفهوم المقارنات المعيارية للمؤسسا؛ت باعتبارها وسيلة لتطوير الأداء وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية، بما يحقق الأهداف المرجوة، ويعزز من تبادل الخبرات وتكوين الشراكات؛ حيث تتنوع أهمية المقارنات المعيارية من خلال الوقوف على كفاءة العمليات، وكفاءة إدارة الموارد والوظائف، وتوزيع الأدوار وإتاحة خيارات التحسين.

كما اطلع الحضور على أنواع المقارنات؛ ومنها الداخلية على مستوى إدارات الجهة والتي تتميز بسهولة تنفيذها، أو مقارنات خارجية مع جهات أخرى محلياً ودولياً؛ بهدف نقل الأفكار والمعرفة، والتعرف إلى أفضل الممارسات في كافة المجالات.