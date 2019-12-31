شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي خلال نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة، لكن بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع صعود الصادرات وتراجع الواردات.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، أمس الاثنين، عن أن عجز ميزان التجارة للسلع تقلص إلى 63.2 مليار دولار خلال
شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي مقابل 66.8 مليار دولار المسجلة في أكتوبر السابق له بعد التعديل.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن العجز التجاري لأكبر اقتصاد حول العالم سوف يسجل 69.2 مليار دولار في نوفمبر / تشرين الثاني.
وبحسب البيانات، فإن الصادرات الأمريكية من السلع بلغت 136.4 مليار دولار في نوفمبر / تشرين الثاني، وهو أكثر بنحو 0.9 مليار دولار عن أرقام شهر أكتوبر / تشرين الأول.كما بلغت واردات الولايات المتحدة من السلع نحو 199.6 مليار دولار في نوفمبر / تشرين الثاني، وهي أقل 2.7 مليار دولار عن واردات أكتوبر.
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