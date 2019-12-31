الاقتصاد

تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي خلال نوفمبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي خلال نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة، لكن بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع صعود الصادرات وتراجع الواردات.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، أمس الاثنين، عن أن عجز ميزان التجارة للسلع تقلص إلى 63.2 مليار دولار خلال
شهر نوفمبر /‏ تشرين الثاني الماضي مقابل 66.8 مليار دولار المسجلة في أكتوبر السابق له بعد التعديل.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن العجز التجاري لأكبر اقتصاد حول العالم سوف يسجل 69.2 مليار دولار في نوفمبر /‏ تشرين الثاني.
وبحسب البيانات، فإن الصادرات الأمريكية من السلع بلغت 136.4 مليار دولار في نوفمبر /‏ تشرين الثاني، وهو أكثر بنحو 0.9 مليار دولار عن أرقام شهر أكتوبر /‏ تشرين الأول.كما بلغت واردات الولايات المتحدة من السلع نحو 199.6 مليار دولار في نوفمبر /‏ تشرين الثاني، وهي أقل 2.7 مليار دولار عن واردات أكتوبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي خلال نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا