«الإمارات دبي الوطني» يستكمل ترقية منظومته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن استكمال المرحلة الثالثة من مشروع ترقية منظومته المصرفية الأساسية، وذلك في إطار مسيرة التحول الرقمي المتواصلة التي يخوضها البنك، سعياً لتعزيز الكفاءة والفاعلية على امتداد عملياته المحلية والدولية.

وبالاستفادة من حلول «فيناكل» التقنية المتقدمة، ستشهد المرحلة الثالثة من المشروع إطلاق المنظومة المصرفية الجديدة لبنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية، عقب إطلاقها بنجاح في سنغافورة والمملكة المتحدة في نوفمبر 2018 ويوليو 2019 على التوالي. وبحلول نهاية عام 2020، سيتم توحيد جميع كيانات بنك الإمارات دبي الوطني وأسواقه ضمن منصة مصرفية واحدة محدثة، وهو ما يتيح له تقديم خدمات مالية جديدة بسرعة أكبر في الأسواق التي يزاول نشاطه فيها، فضلاً عن تقليص تكاليف منظومة تكنولوجيا المعلومات التابعة له حول العالم.

وتعد هذه المبادرة العالمية الخطوة الكبرى في إطار مسيرة التحول الرقمي المتواصلة التي رصد لها البنك مليار درهم، وتدخل عامها الرابع والأخير في عام 2020. وفي هذا السياق، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالإعلان عن استكمال المرحلة الثالثة من المبادرة العالمية لترقية منظومته المصرفية الأساسية في المملكة العربية السعودية».

وأضاف: «تمثل هذه المبادرة إنجازاً جديداً في إطار استراتيجيتنا طويلة الأمد للتحول الرقمي، والتي شهدت حتى تاريخه العديد من عمليات الترقية والتحسينات لتطبيقاتنا المؤسسية. وسنركز في عام 2020 على استكمال مبادراتنا متعددة الكيانات والأكثر تطوراً مثل ترقية المنظومة المصرفية الأساسية، وسنعمل في الوقت نفسه على ضمان تحويل جميع هذه التحسينات التقنية إلى خدمات مالية سلسة ومبتكرة لعملائنا الكرام».