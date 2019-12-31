استثمارات التأمين ترتفع 167% في 10 سنوات إلى 63.6 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروف فياض

حققت هيئة التأمين منذ إنشائها بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007، إنجازات وخطوات متطورة في طريق تنمية قطاع التأمين في الإمارات، وتعزيز التنافسية في السوق المحلية، وفي دعم عملية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، والمعززة بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة واستراتيجية الحكومة في التنمية الشاملة. وبالنظر في حجم الأقساط المكتتبة خلال السنوات العشرة الماضية؛ فقد نمت 120% لتلامس ال 44 مليار درهم في نهاية 2018 مقارنة مع 20 ملياراً اكتتبتها الشركات في 2009، كما قفزت قيمة استثماراته 167% لتصل إلى 63.6 مليار درهم عام 2018 مقارنة مع 24 مليار درهم في 2008.

وارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع بزيادة 4 شركات، ليصل عددها الإجمالي إلى 62 شركة وطنية وأجنبية، ويعد قطاع التأمين أحد أنشط القطاعات الاقتصادية في الدولة، نظراً لدوره الحيوي في خدمة الاقتصاد، والذي انعكس على نمو معدلات مساهمته في الناتج الإجمالي، حيث بلغت مساهمة إجمالي الأقساط المكتتبة في الناتج الإجمالي لعام 2018 ما نسبته 3% ومن المتوقع استمرار النمو في عام 2019، بما يوازي نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019. كما ارتفعت قيمة المطالبات المدفوعة إلى 30 مليار درهم. وارتفع عدد العاملين بشركات التأمين في الدولة 32% ليصل الإجمالي إلى 9640 موظفاً نهاية 2018، مقارنة مع 7293 موظفاً في 2009، كما ارتفعت نسبة المواطنين فيا القطاع إلى 14% (1316 مواطناً)، مقارنة مع 6% (436 مواطناً نهاية 2009).