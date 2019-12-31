شكرا لقرائتكم خبر عن «البنـوك» تعـزز مكاسـب سـوق «أبوظبـي».. وأداء متبايـن لـ «القياديـة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

خالفت أسهم قيادية الاتجاه الهابط لسوق دبي المالي بنسبة 0.24% أمس، مثل: «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، مع استقطابها جزءاً مهماً من السيولة، فيما قادت «البنوك» ارتفاع «سوق أبوظبي» لليوم الثاني على التوالي بنسبة 0.38%.

وعلى الرغم من تراجع سوق دبي، إلا أن الأجانب (غير العرب)، ضخوا في السوق نحو 45 مليون درهم محصلة شراء، مع تركيزهم في الشراء على أسهم شركات «منازل»، و«جي إف إتش»، و«ديار»، و«الإمارات دبي الوطني»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «الدار»، و«الإثمار»، و«اتصالات».

وسجلت السيولة الإجمالية في الأسواق 428.73 مليون درهم، منها 166 مليون درهم في دبي، و262.73 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 212.65 مليون سهم، توزعت بواقع 95.45 مليون سهم في دبي، و117.2 مليون سهم في أبوظبي. وجرى تداول أسهم 68 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة.

سوق دبي

تراجع مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2769.94 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك والسلع والخدمات والتأمين والنقل.

وانخفض قطاع البنوك 0.5% بعد تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.76%، وذلك على الرغم من ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.54%. وهبط قطاع النقل 0.53% نتيجة هبوط «العربية للطيران» 0.63%، و«الخليج للملاحة» 5.06%.

وارتفع قطاع العقار 0.15% نتيجة ارتفاع «إعمار العقارية» 0.25%، و«إعمار للتطوير» 1.82%، و«الاتحاد العقارية» 1.1%، و«ديار» 0.54%. وزاد قطاع الاستثمار 0.31% بفعل ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.76%، و«سوق دبي المالي» 0.87%، في مقابل تراجع «شعاع كابيتال» 6.67%.

سوق أبوظبي

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حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على النسق الصعودي، مغلقاً عند مستوى 5091.62 نقطة، ومستفيداً من ارتفاع أسهم شركات البنوك والاستثمار والصناعة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.7% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.66%، و«أبوظبي التجاري» 0.51%، في ظل استقرار «أبوظبي الإسلامي» من دون تغيير. كما ارتفع قطاع الاستثمار 2.25% بارتفاع «الواحة كابيتال» 3.85%، على الرغم من انخفاض «إشراق» 0.94%.

وبالعكس، نزل قطاع الاتصالات 0.61% متأثراً بنزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وهبط قطاع الطاقة 0.27% مع نزول «طاقة» 10%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 43.5 مليون درهم، مغلقاً عند 4.04 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 37 مليون درهم، وأغلق عند 13.05 درهم، ثم «دبي الإسلامي» الذي اجتذب 23.4 مليون درهم من التداولات، مغلقاً عند 5.55 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر قائمة التداولات «واحة الزاوية»، ب81.84 مليون درهم، 80.2 مليون من خلال صفقة واحدة، عبر 33 مليون سهم، مغلقاً على استقرار عند 2.43 درهم، تلاه في السيولة «أبوظبي الأول» بسيولة ب38.2 مليون درهم، مغلقاً عند 15.3 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بتداولات ب23.3 مليون درهم، وأقفل عند 7.92 درهم.

وسجل «دبي التجاري» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 2.56%، مغلقاً عند 4 دراهم، وفي المقابل، سجل «المصرف الخليجي التجاري» الانخفاض الأكثر 9.91% عند 0.4 درهم.

تداولات المستثمرين

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 30 مليون درهم محصلة بيع، منها 570 ألف درهم محصلة بيع العرب، و26.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و2.8 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 30 مليون درهم محصلة شراء.

وفي سوق دبي، كانت وجهة الشراء للمستثمرين العرب والأجانب، بصافي استثمار بلغ 45.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 45.1 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و100 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 45.2 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 33.4 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و11.8 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 12.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 440 ألف درهم محصلة بيع في دبي، و11.9 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 12.4 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 440 ألف درهم محصلة شراء في دبي، و11.9 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.