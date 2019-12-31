شكرا لقرائتكم خبر عن 30 % تراجعا بأسعار الخضراوات والفاكهة فى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن العام الحالى شهد انخفاضا كبيرا فى أسعار جميع الأصناف تخطت الـ30% إلى ما يزيد عن الـ50% فى بعض الأصناف عن العام الماضى، مشيرا إلى أن الطفرة التى شهدها القطاع يرجع إلى زيادة الإنتاج المصرى فى معظم الأصناف وزيادة المعروض عن الطلب، خاصة فى ظل اهتمام الدولة بتنمية المشروعات الزراعية لزيادة المعروض.

وقال حاتم النجيب فى تصريح لـ"الخليج 365" إن المشاهد التى مرت على السوق المصرى فى عام 2018، وتم القضاء عليها فى 2019 كان أبرزها الطماطم والتى كانت دائما تشهد انخفاضا فى فترة فاصل العروة الصيفية والشتوية فى نهاية شهر سبتمبر وحتى شهر أكتوبر، حيث كان يصل سعر كيلو الطماطم فى تلك الفترة إلى ما يزيد عن 10 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أنه تم القضاء على هذه الأزمة السنوية هذا العام حيث لم يتخط كيلو الطماطم فى أى وقت 5 جنيهات للكيلو.

Advertisements

وأضاف النجيب أن أزمة المانجو العام الماضى والتى عرفت بحملة "خليها تحمض" وذلك كان بسبب ارتفاع أسعار المانجو والذى وصل سعر جملتها إلى أكثر من 35 جنيها للكيلو، فى حين هذا العام لم يتخطى سعرها فى الأسواق 15 جنيها 20 للمستهلك لأفخر الأنواع أى انها انخفضت أكثر من 50%.

وأوضح النجيب، أن الأزمة التى كانت أبرز العام الماضى كانت فى البطاطس وذلك لتخزينها من بعض المنتجين، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها فى السوق، حيث تراوح سعرها بين 12 – 15 جنيها فى حين لم يتخط سعرها هذا العام بأى حال من الأحوال 7 جنيهات للكيلو.

كانت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق، أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30_50٪.