شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إجراءات لضمان حقوق ركاب أوبر وكريم بعد عملية الاندماج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ضوابط والتزامات على شركتى أوبر وكريم من أجل اندماجهما، لضمان حماية الراكب أو المستخدم وأيضا السائق من أى ممارسات احتكارية، حيث تعمل الشركتين فقط فى مجال النقل باستخدام السيارات الملاكى، وبعد اندماجهما، حرص الجهاز على وضع ضوابط لحماية المنافسة والمستهلك،.

يقدم الخليج 365 أبرز تلك الضوابط:

وضع حد أقصى لزيادة إجمالى الأجرة بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية.

وضع حد أقصى لعامل الزيادة اوقات الذروة، حيث لن يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، وذلك لن تمثل الرحلات التى يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالى الرحلات مع الحفاظ على حق الجهاز فى تقليل تلك النسبة.

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الالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات فى أمان وحماية الركاب.وضع بند حد أقصى لرسوم الخدمة، حيث لن تزيد عن الرسوم الحالية وهى 22.5% لخدمات أوبر إكس ومتوسط 25.5% لخدمة كاريم جو.

تعديل العلامة التجارية لكريم فى مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، وهذا سيزيد من الشفافية، وسيلغى وهم المستهلك بأنهم شركتين منفصلين، مما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس.

تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل فى سوق النقل التشاركى باستعمال السيارات الخاصة والأتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر وستشمل تلك البيانات بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، معلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم (access to data).