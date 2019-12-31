شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع مبتعدةً عن أعلى مستوياتها التاريخية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم وزادت خسائرها مبتعدة عن المستويات القياسية التاريخية التي سجلتها مؤخراً، وذلك وسط ترقب حذر للمستجدا على الصعيد التجاري.



جاء ذلك بعد أنباء عن أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" ينوي زيارة الولايات المتحدة ييوم السبت القادم الموافق الرابع من يناير/كانون الثاني للتوققيع على الصفقة التجارية الجزئية بين البلدين.



ويعني ذلك أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" لن يحضر جلسة التوقيع على الصفقة التجارية بناء على تصريحات نظيره الأمريكي "دونالد ترامب".



وتستعد الأسواق العالمية في أمريكا وأوروبا واليابان وكندا وأستراليا لعطلة ررأس السنة الميلادية الجديدة 2020 يوم الأربعاء.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة تقل عن 0.1% وأغلق عند 61.68 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم 62.3 دولار وأقل سعر عند 61.09 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.5% مغلقاً عند 68.44 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.9 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 183 نقطة) إلى 28462 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28664 نقطة وأقل مستوى عند 28428 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل ستين نقطة) إلى 8946 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 9006 نقاط وأقل مستوى عند 8909 نقاط.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 3221 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3240 نقطة وأقل مستوى عند 3216 نقطة.