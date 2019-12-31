شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على ارتفاع مع تجدد الآمال التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات الإثنين في ظل تجدد الآمال بين المستثمرين حيال الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي سينعكس إيجابياً على تعاملات بورصة "شيكاغو" للسلع.



وذكرت وكالات أنباء بأن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" سوف يزور الولايات المتحدة يوم السبت المقبل من أجل الملف التجاري مع الجانب الأمريكي.

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وتشير التوقعات إلى أن "هي" سوف يشهد هو جلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجارين وذلك رغم أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" صرح بأنه اتفق ونظيره الصيني "شي جين بينغ" على حضور جلسة التوقيع على الصفقة المرحلية.



هذا، وتعول الأسواق بوجه عام على هذا الاتفاق التجاري الجزئي ومساهمته في زيادة الصين مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية خاصة الصويا والذرة.



وفي ختام تعاملات الإثنين، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1% إلى 9.39 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 9.41 دولار وأقل سعر عند 9.27 دولار.