شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الثروة الداجنة: ارتفاع انتاج مصر من الدواجن لـ1.3مليار دجاجة سنويا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، ارتفاع الانتاج المصرى من الدواجن هذا العام قياسا بالعام الماضى، حيث وصلت إلى 1.3 مليار سنويا مقابل 1.2 مليار دجاجة سنويا، ليصبح نصيب الفرد من الدواجن البيضاء فقط 15 كيلو جرام سنويا وهو معدل مناسب جدا، مضيفا أن نصيب الفرد من الانتاج الداجنى بجميع أصنافه بين الدواجن البلدى والبط والسمان والحمام وغيرها يصل الى 22 كجم سنويا.
وقال عبد العزيز السيد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أسعار الدواجن هذا العام شهدت انخفاضا عن العام الماضى 3 جنيهات للكيلو، حيث كان متوسط سعر الكيلو فى عام 2018 " 22 " جنيها للكيلو فى حين بلغ متوسط السعر فى عام 2019 "19" جنيها للكيلو بنسبة انخفاض وصلت الى 15 % عن العام الماضي.
وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة الى أن انتاج البض وذلك فى الاحصائيات الرسمية ارتفع من 12 مليار الى 13 مليار بيضاء وبذلك ارتفع نصيب الفرد من البيض إلى 130 بيضا سنويا مقابل 120 بيضاء فى عام 2018.
وأشاد السيد بإنشاء واحدة من اكبر مزارع الدواجن فى محافظة قنا، على مساحة 2000 فدان ستكون داعم لصناعة الدواجن فى مصر وستزيد من الثروة الداجنة فى الأسواق، مشيرا الى ان السوق المصرى بوضعه الحالى يستطيع ان يصدر الى دول الخليج وافريقيا كمية تصل إلى نصف مليون طن سنويا، وذلك بالرغم من المعاناة التى يعانيها القطاع فى ظل ارتفاع التكلفة مقابل أسعار البيع ولكن لدينا أمل فى أن تتكاتف جهود الدولة للحفاظ عليها.
وطالب السيد الدولة متمثلة فى الملاحق التجارية المتواجدة فى السفارات المصرية بضرورة توفير احصائيات وبيانات كاملة خاصة بالمواصفات المطلوبة من كل دولة كى يمكن ان نفتح أسواق مصرية للدواجن المذبوحة هناك.
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