شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" في جلسة الإثنين محققاً أعلى مستوى في تاريخه، وذلك رغم انخفاض سوق الأسهم الأمريكية، لكنه تلقى دعماً من التكهنات الإيجابية المرتبطة بصانعة "آيفون".



وقفز سهم "آبل" خلال العام الجاري حتى جلسة الإثنين بنسبة 85% الأمر الذي عزز مكانته بين الأسهم المدرجة على مؤشر "داو جونز" الصناعي، وأصبحت صانعة "آيفون" أكبر شركة أمريكية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي بلغت 1.3 تريليون دولار.

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وتفوقت "آبل" على مواطنتها "مايكروسوفت" من حيث القيمة السوقية حيث ارتفع سهمها بنسبة 55.3%، لكن الشركتين لا تزال قيمة كل منهما أعلى حاجز التريليون دولار.



يأتي ذلك بدعم من أنشطة "آبل" بعيدا عن مبيعات "آيفون" حيث دخلت الشركة معترك صناعة وبث المحتوى من خلال خدمتها "تي في بلس" وأيضا تطرح المزيد من المنتجات والخدمات كل عام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 0.6% وأغلق جلسة الإثنين عند 391.5 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 292.6 دولار وأقل سعر عند 285.2 دولار.