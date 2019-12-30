شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يهبط 3.6% مبتعداً عن أعلى مستوياته القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم مبتعدا عن أعلى مستويات قياسية سجلها في الآونة الأخيرة خاصة بعد اجتياز المستوى الأعلى في تاريخه 430 دولاراً.



يأتي ذلك بعد خفض المحللين توقعاتهم حيال وتيرة تسلم الشركة لسياراتها الكهربائية للعملاء عن العام الجاري.



وخفضت شركة "Cowene" توقعاتها لتسليم "تسلا" سياراتها الكهربائية هذا العام إلى حوالي 356 وحدة، بينما أشارت التقديرات السابقة إلى تسليم ما يصل إلى 400 ألف وحدة.

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وكان سهم "تسلا" قد حقق مستويات قياسية متوالية في الأسبوع الماضي مما دفع القيمة السوقية للشركة أعلى نظيرتها ومواطنتها "فورد موتور".



ورغم التوقعات السلبية، لا يزال المستثمرون متفائلين حيال الأداء المالي لـ"تسلا" وإنتاجها وتسليمها للسيارات في العام المقبل مع الكشف عن منتجات جديدة مثل "موديل واي" ومؤخراً شاحنة "سايبر تراك" الكهربائية.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "تسلا" بنسبة 3.6% وأغلق جلسة الإثنين عند 414.7 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 429 دولار وأقل سعر عند 409.2 دولار.