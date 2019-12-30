شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق أعلى 18 دولاراً بعد مكاسب الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الإثنين مدعومة بطلب المستثمرين على الملاذات الآمنة استعدادا لانتهاء عام 2019 ودخول العام الجديد فضلا عن انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ولا تزال الأسواق في ترقب للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين مع الإعلان عن زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" للولايات المتحدة نهاية الأسبوع الجاري.

Advertisements



يُذكرر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد هاتف نظيره الصيني شي جين بينغ" الأسبوع الماضي واتفقا على حضور جلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قريباً.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 97.02 دولار وأقل سعر عند 96.6 نقطة.



وفي ختام التتعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.3% إلى 18.001 دولار للأوقية بعد تحقيق مكاسب في الأسبوع الماضي بنسبة 4%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 18.02 دولار وأقل سعر عند 17.83 دولار.