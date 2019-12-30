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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع أعلى 1.31 دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم مواصلاً مكاسبه مع ترقب أحدث التطورات بشأن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي فضلا عن استعداد المستثمرين لعطلات الأسواق بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة يوم الأربعاء.
وكان حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" قد مرر مشروع قانون لتنفيذ "بريكست" في موعده نهاية الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني القادم وعدم تمديد الفترة الانتقالية لما بعد الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول عام 2020.
ويريد "جونسون" تأمين صفقة لـ"بريكست" مع الاتحاد الأوروبي لإنهاء حالة عدم اليقين التي خيمت على الأوساط السياسية والاقتصادية للبلاد منذ استفتاء يونيو/حزيران عام 2016.
ويتوقع محللون تنفيذ "بريكست" في الموعد المحدد خاصة بعد فوز حزب المحافظين بأغلبية المقاعد في مجلس العموم البريطاني في انتخابات الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3105، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3151 وأقل سعر عند 1.307.
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