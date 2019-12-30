شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع طفيف لكنها خامس مكاسب على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف لكن المعدن النفيس سجل مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، وذلك في ظل انخفاض الدولار وترقب المستجدات على الصعيد التجاري بين واشنطن وبكين.



وكشفت وكالات عن أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" أكد على أنه ينوي زيارة الولايات المتحدة يوم السبت المقبل.

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وتشير التوقعات إلى أن "ليو هي" ينوي حضور جلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الجانب الأمريكي، وذلك رغم أن الرئيس "دونالد ترامب" أشار إلى حضور جلسة التوقيع على الصفقة التجارية مع نظيره الصيني "شي جين بينج".



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 97.02 دولار وأقل سعر عند 96.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بأقل من 0.1% إلى 1518.60 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1519.1 دولار وأقل سعر عند 1513.5 دولار.