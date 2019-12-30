شكرا لقرائتكم خبر عن 84 مليون دولار صادرات مصر لدول حوض النيل فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل إجمالا ارتفاعا طفيفا خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت الصادرات المصرية نحو 84 مليون دولار خلال أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 76 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2018، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين دولار، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهرية عن تطورات الاقتصاد المصري في أغسطس.

ورصد تقرير جهاز الاحصاء، تطور الصادرات المصرية لدول حوض النيل خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك لأربعة دول هي السودان وكينيا والكونغو وإثيوبيا، وكانت الزيادة الأكبر بين الدول الأربعة في إثيوبيا حيث ارتفعت من 6.9 مليون دولار في أغسطس الماضي إلى 11 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.



صادرات لدول حروض النيل

وارتفعت الصادرات المصرية إلى السودان إلى 27 مليون دولار في أغسطس الماضي مقابل 26.5 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق 500 ألف دولار، يليها كينيا والتي سجلت الصادرات إليها 24 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 23 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق نحو مليون دولار، ثم الصادرات المصرية إلى اريتريا والتي سجلت 10 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 7 ملايين دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق نحو 3 ملايين دولار، بينما تراجعت الصادرات المصرية إلى باقي دول حوض النيل إلى 10 ملايين دولار في أغسطس الماضي، مقابل 12 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وحققت الصادرات المصرية من السلع نصف مصنعة ارتفاعا ملحوظا فى شهر أغسطس الماضي، بينما حققت السلع تامة الصنع انخفاضا فى المقابل، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لشهر أغسطس، حيث أظهر التقرير الصادر عن الجهاز، أن صادرات مصر من السلع نصف المصنعة ارتفعت من 400 مليون دولار لتصل إلى 526 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 126 مليون دولار فى أغسطس.