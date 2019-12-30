شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل تحصل على امتياز التنقيب بمساحة 1.7 مليون فدان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إكسون موبيل يوم الاثنين، إنها حصلت على امتياز التنقيب على نحو 1.7 مليون فدان للتنقيب البحرى فى مصر، معززة بذلك محفظتها فى شرق المتوسط، وذلك بحسب ما ذكرت "رويترز"، وتبدأ العمليات فى 2020 فى المساحة التى تضم 1.2 مليون فدان من منطقة شمال مراقيا البحرية الواقعة على بعد خمسة أميال قبالة الساحل الشمالى بمصر و543 ألف فدان فى منطقة شمال شرق العامرية البحرية فى دلتا النيل.

استهلت إكسون دخولها قطاع التنقيب عن الغاز فى مصر بالفوز بعقود فى واحد من أكبر عطاءات استكشاف النفط والغاز بالبلاد فى فبراير شباط.

كان وزير البترول طارق الملا، قال إن مصر تتوقع استثمارات لا تقل عن 750 إلى 800 مليون دولار في المرحلة الأولى من أعمال التنقيب بالاثني عشر امتيازا الذين أُعلنوا في فبراير شباط.

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وأثار اكتشاف إيني الإيطالية الحقل ظُهر العملاق في 2015، والذي يعد الأضخم في البحر المتوسط وتقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، الاهتمام بالتنقيب في مصر، خاصة مع إبرام البلد اتفاقات لترسيم الحدود البحرية مع عدة دول بالمنطقة.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان ومكتب لجنة الشئون الدستورية قد أصدروا تقريرا حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وإحدى شركات المواد البترولية، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط ج. م. ع، والمزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة الاثنين المقبل.

وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير البترول فإن شركة المواد البترولية ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين كومنولث جزر البهاما، تقدمت بعرض مباشر للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال مراقيا البحرية، وتمت الموافقة من اللجان المختصة بـ "إيجاس".