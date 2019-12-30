شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات المصرية للسلع نصف مصنعة إلى 526 مليون دولار فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية من السلع نصف مصنعة ارتفاعا ملحوظا فى شهر أغسطس الماضي، بينما حققت السلع تامة الصنع انخفاضا فى المقابل، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لشهر أغسطس، حيث أظهر التقرير الصادر عن الجهاز، أن صادرات مصر من السلع نصف المصنعة ارتفعت من 400 مليون دولار لتصل إلى 526 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 126 مليون دولار فى أغسطس.



الصادرات المصرية

ورصدت البيانات أيضا تراجع طفيف فى صادرات السلع تامة الصنع لتنخفض من 939 مليون دولار إلى 879 مليون دولار، بفارق نحو 60 مليون دولار، وبالنسبة لأهم الصادرات من أهم السلع خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كانت المنتجات الغذائية في صدارة القائمة حيث بلغت صادرات المنتجات الغذائية في شهر أغسطس الماضي نحو 253 مليون دولار، مقابل 242 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 11 مليون دولار، يليه الصادرات المصرية من الزجاج والتي ارتفعت من 35 مليون دولار في أغسطس الماضي، إلى 40 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضى، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين دولار.

وتضمنت قائمة الصادرات المصرية أيضا الصادرات من الاسمنت لترتفع من 10 مليون دولار فى أغسطس الماضي إلى 11 مليون دولار في أغسطس من العام الماضي، بفارق بسيط بلغ مليون دولار فقط.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات المصرية من الحديد والصلب من 98 مليون دولار في أغسطس الماضي إلى 53 مليون دولار في أغسطس من العام الماضي، يليها الصادرات المصرية من الملابس لتصل من 146 مليون دولار في أغسطس الماضي، إلى 132 مليون دولار في أغسطس الماضي، ثم المنسوجات من 63.5 مليون دولار في أغسطس الماضي إلى 58 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.