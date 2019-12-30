شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع في انتظار التوقيع على الصفقة التجارية بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع ترقب بين المستثمرين للتوقيع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وذكرت وكالات أنباء أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سوف يزور الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع من أجل التوقيع على الصفقة التجارية بين البلدين.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أكد على أنه ونظيره الصيني "شي جين بينج" سيشهدان التوقيع على الاتفاق التجاري.

Advertisements



وتستعد الأسواق العالمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا واليابان وهونج كونج للإغلاق يوم الأربعاء للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2020.



وعلى ما يبدو، بدأ المستثمرون يعزفون عن أصول المخاطرة كأسواق الأسهم في مقابل شراءء الملاذات الآمنة كالمعدن النفيس بنهاية العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 97.02 دولار وأقل سعر عند 96.6 نقطة.