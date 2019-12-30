شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء النفط..و"برنت" لا يزال أعلى 68 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم عقب تصريحات وزير الطاقة الروسي ومع استعداد المستثمرين لنهاية العام الجاري وبداية عام 2020.



وتلقت أسعار النفط دعما هذا العام من اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج بالتعاون مع منتجين مستقلين على رأسهم روسيا، وشهد هذا الاتفاق تعميقا للإنتاج بنحو 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار القادم.



مع ذلك، أكد وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" على أن اتفاقيات خفض الإنتاج لن تستمر للأبد، وهو ما أثار الشكوك بشأن تمديد الاتفاق لما بعد الربع الأول من عام 2020.

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وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 97.02 دولار وأقل سعر عند 96.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 61.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم 62.3 دولار وأقل سعر عند 61.09 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.4% إلى 68.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.9 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.