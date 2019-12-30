شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مدعوماً بالطلب على المعدن النفيس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية عملات السلع ومن بينها الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم مع استعداد المستثمرين لعطلة العام الميلادي الجديد بالإضافة إلى الطلب على الذهب كملاذ آمن.



يأتي ذلك قبيل عطلة رسمية في أغلب الأسواق العالمية في أول يوم من عام 2020 على أن تعاود معظمها للعمل يوم الخميس بشكل عادي.



وكشفت تقارير صحفية عن أن نائب رئيس مجلس الدولة في الصين "ليو هي" ينوي زيارة الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الجاري من أجل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين.

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وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح الأسبوع الماضي بأنه اتفق ونظيره الصيني "شي جين بينج" على أن يشهدا التوقيع على الصفقة التجارية في يناير/كانون الثاني.



ومن الجدير بالذكر أن الذهب تجاوز مؤخراً حاجز 1500 دولار مجددا مع إعادة المستثمرين هيكلة محافظهم المالية استعداد للعام الميلادي الجديد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7003، وسجل أعلى سعر عند 0.7006 وأقل سعر عند 0.697.