شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الاثنين.. جوجل تنفى الاستعانة بصوت بدرية طلبة بخدمة الخرائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365”، مجموعة من الأخبار الاقتصادية اليوم الأثنين، وكان من أهمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يطبق لأول مرة، طريقة تعيين «أمين مراقبة» ليراقب مدى التزام شركة «أوبر» بالالتزامات والضوابط التى أصدرها الجهاز على شركتى «أوبر» و «كريم» قبل إتمام صفقة الاستحواذ، بالإضافة إلى نفي شركة جوجل فى بيان لها، الاستعانة بالفنانة بدرية طلبة بخصائص التوجيه الصوتى بخدمة الخرائط، ردا علي ما اعلنته الفنانة بدرية طلبة، أنها بصدد عمل تطبيق "Gps" بصورتها تنفيذًا لرغبة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقت مع مسئولى "جوجل" فى مصر لعرض الفكرة ومناقشتها.. وإلى أهم الأخبار الاقتصادية.

«حماية المنافسة» يراقب التزام «أوبر» بالضوابط عبر أمين مراقبة.. اعرف مهامه

لأول مرة، يُطبق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، طريقة تعيين «أمين مراقبة» ليراقب مدى التزام شركة «أوبر» بالالتزامات والضوابط التى أصدرها الجهاز على شركتى «أوبر» و «كريم» قبل إتمام صفقة الاستحواذ.

جوجل تنفى الاستعانة بصوت الفنانة بدرية طلبة بخدمة الخرائط

نفت شركة جوجل فى بيان لها الإثنين، الاستعانة بالفنانة بدرية طلبة بخصائص التوجيه الصوتى بخدمة الخرائط، ردا علي ما اعلنته الفنانة بدرية طلبة، أنها بصدد عمل تطبيق "Gps" بصورتها تنفيذًا لرغبة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقت مع مسئولي "جوجل" فى مصر لعرض الفكرة ومناقشتها.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.9% بختام تعاملات جلسة الاثنين

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مشتريات أجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.070 مليار جنيه.

رئيس التنمية الصناعية يعتمد خفض سعر الفائدة لأقساط الأراضى لـ 4 مطورين صناعيين

وقع المهندس مجدي غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية تعديلات لملاحق 4 عقود مع مطورين صناعيين لخفض سعر الفائدة على أقساط الاراض الصناعية المستحقة الى 7% سنوياً بدلاً من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات.

لأول مرة سعر متر التجارى بمدينة بدر يصل 182 ألف جنيه

قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم عقد جلسة مزاد علنى لبيع23 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (15.9 م2 : 98.5 م2) بقيمة استثمارية حوالي 50 مليون جنيه بمنطقتى النرجس والقرنفل بالحى الخامس عمارات الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

مصلحة الضرائب: عدم إصدار الفاتورة الضريبية يعد جريمة تهرب ضريبي

تناول عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية لتكون صحيحة وهى، رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها، اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل، واسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي أو رقمه القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي