حجز الشاحنات بمنفذ جسر الملك فهد إلزامي بعد 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أطلقت منصة «فسح» بالشراكة مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والهيئة العامة للجمارك، أمس، نظام إدارة الشاحنات التجريبي بجسر الملك فهد لحجز مواعيد استلام البضائع الكترونيا، كشرط أساسي لدخول المنفذ، وهو ما يسرع حركة العمل ويقلص الفترة الزمنية من وقت وصول الشاحنة إلى المنفذ وخروجها إلى دقائق معدودة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تبادل» عبدالعزيز الشامسي إن الخدمة الاختيارية للشاحنات ستستمر لمدة 3 أشهر، فيما ستبدأ الخدمة الإلزامية بعد انتهاء الفترة التجريبية، مشيرا إلى أن «تبادل» تعمل بالربط مع مديرية الجوازات للتأكد من المستندات القانونية.

اجتماعات مع البحرين

وأكد أن «تبادل» عقدت اجتماعات مع الجانب البحريني لإدخال الخدمة من البحرين إلى المملكة بهدف تطبيق الخدمة في عام 2020، مضيفا أن النظام يلزم الجميع بحجز المواعيد للشاحنات المتجهة للبحرين، وكذلك العكس بعد تطبيقه في الجانب البحريني.

8 % زيادة سنوية

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن إن المؤسسة أول منفذ بري يطبق خدمة إنهاء الإجراءات الشاحنات قبل وصولها إلى المحطة، مشيرا إلى أن الخدمة ستكون في المرحلة الأولي باتجاه البحرين فيما المرحلة الثانية ستكون باتجاه المملكة.

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1100 شاحنة يوميا

ولفت إلى أن عدد الشاحنات التي تعبر الجسر يصل 1100 شاحنة يوميا، حيث سيرتفع العدد مستقبلا، مؤكدا أن خدمة حجز مواعيد الشاحنات سترفع الطاقة التشغيلية، بحيث يتضاعف العدد خلال عامين أو ثلاثة أعوام، مما ينعكس على زيادة حركة التبادل التجاري بين المملكة والبحرين، مشيرا إلى أن نظام المواعيد سيقضي على طوابير الشاحنات، لافتا إلى أن الشاحنات تنتظر 24 ساعة نتيجة عدم وجود خدمة حجز المواعيد.

إعادة هيكلة الجسر

وأفاد بأن المؤسسة تعمل على خطط على المدى القصير والبعيد فيما يتعلق بحركة المركبات والشاحنات، كاشفا انتهاء المؤسسة من عمل الدراسة التشغيلية للمركبات والشاحنات، مؤكدا أن العمل يجري على إعادة هيكلة منطقة الإجراءات بالجسر.

أعداد المسافرين عبر الجسر

يوميا:

2018: 74 ألفا

2019: 81 ألفا

سنويا: