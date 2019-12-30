نوفمبر ثاني أعلى شهر بعدد القروض العقارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد القروض العقارية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية، في نوفمبر 2019 نحو 20.5 ألف عقد، بزيادة 13 ألف عقد عن نوفمبر 2018 الذي سجل توقيع 6.7 آلاف عقد. وتمثل عقود القروض العقارية في نوفمبر ثاني أعلى معدل خلال العام الحالي، وذلك بعد أكتوبر الذي سجل 21.7 ألف عقد.

ونما حجم التمويل في نوفمبر 2019 بنسبة 154% على أساس سنوي بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، مقابل 3.5 مليارات ريال في نوفمبر 2018 بزيادة تجاوزت 5.5 مليارات ريال، أي نحو 205%.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وصول عدد القروض العقارية المقدمة للأفراد من البنوك التجارية وشركات تمويلية حتى نوفمبر الماضي من 2019 إلى نحو 155.9 ألف عقد، بإجمالي تمويل تجاوز 69 مليار ريال.

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وبذلك سجلت القروض السكنية نسبة نمو 254% في عدد القروض ونحو 167% في حجمها خلال عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من 2018 الذي سجل توقيع 44 ألف عقد بقيمة بلغت 26 مليار خلال الأشهر نفسها من 2018.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام نحو 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد خلال نوفمبر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في نوفمبر 2019 قرابة 93% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 19 ألف عقد، وبقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليارات ريال، أي نحو 91% من قيمة التمويلات خلال نوفمبر 2019.

واستحوذت الفلل السكنية في نوفمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 7.2 مليارات ريال، أي نحو 80% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 14% بقيمة 1.3 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 546 مليون ريال.