30 % زيادة في مبيعات نقاط البيع وتراجع طفيف لسحوبات الصراف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في حين سجلت المبيعات عبر نقاط البيع بالمملكة خلال نوفمبر الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 30%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018، تراجع حجم السحوبات النقدية من أجهزة الصراف بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.1%.

وأوضحت نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الشهرية، أن قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال نوفمبر 2019 زادت بنسبة 30% لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 25.85 مليار ريال مقارنة مع 19.87 مليار ريال خلال ذات الشهر من عام 2018.

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وأشارت مؤسسة النقد إلى أن المبيعات عبر نقاط البيع نفذت عبر 431.2 ألف جهاز، ومن خلال 170.3 مليون عملية، بزيادة بلغت 73% مقارنة بشهر نوفمبر 2018.

في المقابل أفادت النشرة بأن السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال نوفمبر الماضي سجلت انخفاضا طفيفا لتبلغ نحو 59.56 مليار ريال، مقارنة بسحوبات ذات الشهر في 2018 والبالغة 59.62 مليار ريال.

وأشارت إلى أن السحوبات النقدية نفذت من خلال 175.6 مليون عملية عبر 18.84 ألف جهاز صرف آلي تابع للمصارف العاملة والشبكة السعودية.

وتعكس العمليات عبر نقاط البيع وسحوبات الصراف حجم ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان والأوراق النقدية في مراكز التسوق ومحلات التجزئة والصيدليات ومحطات الوقود وغيرها من المنشآت التجارية والخدمية.