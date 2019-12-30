25 جهة حكومية تشارك في ورشة ضوابط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

شاركت أكثر من 25 جهة حكومية في ورشة عمل «ضوابط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية»، والتي نظمها برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض.

وافتتح ورشة العمل مساعد الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس هشام آل الشيخ، الذي شدد على أهمية العمل وفق ضوابط مقننة في جميع إجراءات الاتصالات وتقنية المعلومات، وما لهذه الخطوة من دور كبير في دعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي، مثمنا ثقة حكومة المملكة بتكليف برنامج «يسر» لمتابعة تطبيق هذه الضوابط.

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من جهته قدم مدير إدارة معايير تقنية المعلومات المهندس فهد الثبيتي، شرحا للدليل الإرشادي لتطبيق ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، بدءا من ضوابط المواقع الالكترونية، وضوابط البريد الالكتروني، بالإضافة إلى ضوابط الحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة.

كما قدم تعريفا لممثلي الجهات الحكومية على ضوابط استخدام الأجهزة الشخصية والأمن السيبراني، ووسائل التواصل الاجتماعي، مستعرضا السياسات التي قام البرنامج بإعدادها ليتم استخدامها من قبل الجهات الحكومية.

من جانبهم، قدم ممثلو كل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الإعلام، والمركز السعودي للتصديق الرقمي شرحا عن آلية عمل السياسات ذات العلاقة، فضلا عن ذلك تمت الإجابة عن أسئلة واستفسارات ممثلي الجهات الحكومية المتعلقة بالضوابط.

وتأتي ورشة العمل، ضمن جهود البرنامج الرامية إلى تقديم أفضل الممارسات المعمول بها عالميا في مجال التحول الرقمي الحكومي، حيث يهدف إلى تطوير وضبط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، سعيا للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، وتحقيق مفهوم «حكومة الكترونية فاعلة محورها المواطن».