تعديلات وتعيينات في «الكهرباء» تتيح دورا أكبر للشباب في قيادة الشركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرت الشركة السعودية للكهرباء تعديلات إدارية وتعيينات جديدة تركز على تعزيز التحول الرقمي والأمن السيبراني وخدمات المشتركين، أتاحت من خلالها دورا أكبر للقادة الشباب في قيادة الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أنه تم تعيين مانيش منشا نديا نائبا للرئيس التنفيذي للمالية في الشركة، وتعيين المهندس إبراهيم الخنيزان رئيسا للقطاع الأوسط للتوزيع وخدمات المشتركين.

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وأشارت السعودية للكهرباء إلى تعيين المهندس رياض الزامل نائبا للرئيس للتوليد، وتعيين المهندس إبراهيم الجربوع رئيسا تنفيذيا للشركة الوطنية لنقل الكهرباء، إضافة إلى تعيين المهندس مهدي الدوسري، رئيسا تنفيذيا لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع.

وذكرت أنه تم إعطاء دور أكبر للقادة الشباب في قيادة الشركة، وتقديم الجيل الجديد من المميزين، حيث إن مجموعة من المعينين من خريجي برنامج تطوير القادة في MIT.

وأفادت بأنه تم إنشاء إدارة مستقلة للأمن السيبراني، مرتبطة بالرئيس التنفيذي مباشرة، ودمج نشاطي الإمدادات والعقود والخدمات العامة وتعيين المهندس عبدالله الماضي نائبا للنشاط.

ولفتت إلى أنه تم كذلك إنشاء نشاط مستقل لتقنية المعلومات والتحول الرقمي وتكليف المهندس خالد الراشد بإدارته، كما تم تعيينه نائبا لنشاط التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال.