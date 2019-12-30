المعهد التقني يتعاون مع كلية نيوتك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع المعهد السعودي التقني في مقر الشركة السعودية للكهرباء أمس بمدينة الرياض، اتفاقية تعاون واستشارات مع كلية نيوتك الباكستانية، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، والسفير الباكستاني لدى المملكة راجا علي إعجاز.

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وتنص الاتفاقية على أن ينفذ المعهد ونيوتك برامج تدريبية وإدارية (دورات طويلة وقصيرة)، كبرامج التطوير وبرامج القيادة وبرامج الخبراء والفنيين والدورات المعتمدة لدى المعهد، إضافة إلى أن يطور الطرفان دراسات وأبحاث خاصة ببرامج فنية ومهنية مستحدثة، وتأمين البرامج والمدربين والمعدات، على أن يتشارك المعهد ونيوتك بأخذ زمام المبادرة في تسويق البرامج والمهارات التي يتم تحضيرها معا.

ويقدم الطرفان جميع الورش ومعدات المختبرات اللازمة والفصول التدريبية، ويدعمان بعضهما في مجال الاعتمادات الدولية للبرامج الفنية والتقنية، كما تعمل نيوتك على إنجاز دراسة جدوى عن المهارات الفنية والشهادات المطلوبة في باكستان وعلى ضوئها يقدم المعهد خبراته لتطوير المجالات المستهدفة.

أبرز ما جاء بالاتفاقية: