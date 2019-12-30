هيئة العلا تدشن بوابة للموردين لدعم فرص التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - العلا دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بوابة الكترونية لتسجيل الموردين وشركاء الأعمال المهتمين بالعمل مع الهيئة في تطوير محافظة العلا كوجهة سياحية عالمية رائدة، داعية الموردين إلى التسجيل عبر بوابتها الجديدة. وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن البوابة تسهل من عملية وإجراءات التوريد والشراء، كما تسهم في تعزيز فرص التعاون مع شركاء الهيئة من الموردين والمستثمرين خلال الأعوام المقبلة. وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على صياغة مستقبل العلا، استنادا إلى ميثاقها ورؤيتها الثقافية والتراثية للعلا، عبر اعتماد أفضل الممارسات الدولية، والاستعانة بشركاء ومستثمرين موثوقين، وخلق المزيد من الفرص الجذابة لهم، ليسهموا في تعزيز قطاعات التنمية في المحافظة، ومن أبرزها الضيافة والبنية التحتية والتجزئة والتجارة. Advertisements وتوفر البوابة الالكترونية الجديدة محطة واحدة للموردين لتصنيف وتحديد خدماتهم التجارية، للتأهل والعمل مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا. أبرز الأهداف: تسهل من عملية وإجراءات التوريد والشراء

تسهم في تعزيز فرص التعاون مع شركاء الهيئة

خلق المزيد من الفرص الجذابة للموردين

توفر محطة واحدة لتصنيف وتحديد خدمات الموردين للتأهل والعمل مع الهيئة التسجيل في بوابة علاقات الموردين زيارة الرابط https://www.rcu.gov.sa/portal/#!/vendors

النقر على تسجيل الموردين

بدء عملية التسجيل



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