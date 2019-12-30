شكرا لقرائتكم خبر عن بيع الشركة المشغلة لمركز عملاء توماس كوك ينقذ 500 وظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة توماس كوك الألمانية للطيران، التي أشهرت إفلاسها، أنها نجحت في بيع شركة GfR، المملوكة لها والمسؤولة عن تشغيل مركز عملاء الشركة، لصندوق استثماري تدعمه شركة DUBAG للخدمات الاستشارية في ميونخ، وذلك حسبما أكدت شركة DUBAG اليوم.وحسب الشركتين، فقد تمت عملية بيع المركز الذي يعمل به نحو 500 موظف، قبل أعياد الميلاد، دون الحاجة لموافقة الهيئات الألمانية المعنية بحماية المنافسة.

ولم تعلن الشركتان عن سعر الصفقة.

ومن المقرر أن يقوم الصندوق بمواصلة عمل المركز الخاص بأنظمة تسويق الرحلات، من خلال الإدارة الحالية، على أن يعين الصندوق الاستثماري مديراً جديداً للمركز لدعم عمل المركز في مدينتي برلين وبوخوم. وتقدم شركة الخدمات الاستشارية التي تصدرت الصفقة، خدماتها لصناديق استثمارية مساهمة، وتدير هذه الصناديق التي تمول بأموال لكبار المودعين.

وقال مدير شؤون تصفية شركة توماس كوك الألمانية المفلسة أوتمار هيرمان، إنه نجح بعد مفاوضات مع الكثير من المهتمين في العثور على مستثمر قوي مالياً، وأضاف نحن سعداء بأننا نجحنا في الإبقاء من خلال ذلك على أكثر من نصف العاملين في الشركات التابعة لتوماس كوك الألمانية".

Advertisements

وتقدم شركة GfR المشغلة لمركز خدمة العملاء خدماتها لعملاء مواقع الإنترنت الخاصة بالسياحة ولوسطاء عاملين في السياحة ومكاتب السياحة، وبلغت إيراداتها، وفقاً لبيانات الشركة، 27 مليون يورو عام 2018.

يشار إلى أن شركة توماس كوك الألمانية انجرفت في دوامة إفلاس شركة توماس كوك البريطانية المالكة لها، واضطرت لإشهار إفلاسها الخريف الماضي.

وحيث إن القائمين على تصفية الشركة فشلوا في بيعها ككل، فإنهم باعوا أجزاء منها بالفعل، حيث اشترت شركة "جالريا كارشتات كاوفهوف"، على سبيل المثال، 106 مكاتب سياحة من الشركة، إضافة إلى الخدمة الإلكترونية الألمانية للشركة.