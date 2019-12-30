الرئيس التنفيذى للهيئة الاستثمار: جلسة أسبوعية مع المستثمرين لمواجهة التحديات

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كشف المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تقرر عقد اجتماع أسبوعى مع المستثمرين كل يوم خميس ولمدة 3 ساعات، لتذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجههم، مؤكدا أنه من المهم شعور المستثمر الوطنى بالتحسن، مما يساهم فى جذب المستثمر الأجنبى، وذلك وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف محمد عبد الوهاب فى تصريحات لـ" الخليج 365"، إن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، هدف قومى ولا حياد عنه، معتبرا أن مصر كبيرة وقادرة على جذب استثمارات أجنبية بشكل كبير ويتناسب مع قيمتها واتفاقياتها التجارية مع مختلف دول العالم، بجانب من تملكه من فرص استثمارية واعدة ومناخ استثمارى شهد تحسنًا ملحوظًا على كافة المستويات، هذا بجانب ما يعده الاقتصاد من نمو كبير، مدعوما بالمشروعات العملاقة التى تتم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء فى العاصمة الإدارية أو الصعيد أو الساحل الشمالى وغيرها .

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: تخصيص جلسة أسبوعية مع المستثمرين لمواجهة التحديات - المستشار محمد عبد الوهاب فى أول تصريحات لـ" الخليج 365": تأسيس 23.4 ألف شركة بقيمة 138.3 مليار جنيه فى 11 شهرًا

وأشار أن الدليل على ذلك ما ذكره البنك المركزى فى أحدث تقرير له، إن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع بنسبة 71.4% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ليسجل 2.4 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار فى الفترة المقابلة بزيادة قيمتها 937.2 مليون دولار.

وأشار البنك المركزى إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للداخل سجل زيادة بنحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة ليسجل 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار ، موضحا انه جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع الاستثمارات الواردات لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمقدار 837.9 مليون دولار لتسجل 1.5 مليار دولار .

بجانب زيادة صافى الاستثمار فى قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار لتصل إلى 744.2 مليون دولار .

وفى السياق ذاته ارتفعت إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للخارج بقيمة 107.3 مليون دولار لتصل إلى 1.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار.

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وأكد المستشار محمد عبد الوهاب إنه تم تاسيس 23400 شركة جديدة ،بجانب توسعات فى شركات تعمل فىًكصر برؤس أموال بلغت 138.366 مليار جنيه، منها 66.7 مليار جنيه للشركات الجديدة ، و71.7 مليار جنيه لتوسعات الشركات القائمة.

أضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أن الشركات توفر 34.751 ألف فرصة عمل جديدة .

وحول المناطق الحرة ، أشار أنه حاليا تضم 1100 مشروعًا بقيمة 12.9 مليار دولار ، لافتا أن صادراتها بلغت 6.2 مليار دولار العام المالى 2018-2019.

وأوضح محمد عبد الوهاب، أن المناطق الحرة العامة والخاصة توفر نحو 194 الف فرصة عمل مباشرة بخلاف الفرص غير المباشرة ، وهى تشهد توسعات فى الفترة المقبلة .