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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تنخفض رغم اقتراب تفعيل القرار الإندونيسي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم على الرغم من اقتراب القرار الإندونيسي بحظر تصدير المعدن الأمر الذي يعني تراجع المعروض في الأسواق العالمية.
وتعد إندونيسيا أكبر منتج للنيكل الخام على مستوى العالم وتستعد لتحقيق استفادة أكبر من المعدن في صناعة الصلب المحلية، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار يهدف لتوفير مخزون أكبر منه.
هذا، وقد أفادت الحكومة في "جاكرتا" في وقت سابق هذا العام أنها تنوي حظر تصدير النيكل الخام بداية من يناير/كانون الثاني المقبل، ولمدة عامين مما يعني نقص المعروض منه، وبالتالي، اندفعت الأسعار نحو الارتفاع.
وتجدر الإشارة إلى أن شركات ومصانع الصلب والفولاذ هي أكبر ما تقبل على شراء كميات من النيكل لاستخدامه في هذه الصناعات، كما يتم الإقبال عليه أيضا من شركات إلكترونيات.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار العقود الفورية من النيكل بحلول الساعة 15:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 13999 دولار للطن، وسجل أعلى سعر عند 15512.3 دولار للطن.
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