شكرا لقرائتكم خبر عن "أكوا باور" السعودية تسعى لإتمام الإغلاق المالي لمحطة طاقة بمصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور" السعودية في مصر، حسن أمين، سعي الشركة لإتمام الإغلاق المالي لمحطة طاقة شمسية في "كوم أمبو" بقدرة 200 ميغاواط خلال الربع الأول من العام المقبل، بتكلفة تزيد على 250 مليون دولار.

وأضاف أمين في مقابلة مع قناة العربية أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طاقة متجددة فى السوق المحلية بقدرة 3 غيغاوات في غضون 4 سنوات، بحيث تصبح "أكوا باور" السعودية، أكبر مطور لمشروعات الطاقة المتجددة والتقليدية معاً في السوق المصري.

Advertisements

وقال إن لدى الشركة عدة مشروعات تحت التأهيل في مصر، بجانب اتفاقية طويلة الأجل مع الحكومة المصرية، لشراء الطاقة من مشروع "كوم أمبو" بسعر 2.48 سنت أميركي للكيلو وات الواحد بالساعة، متوقعاً بدء تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي.

وتستهدف شركة "أكوا باور" على المدى الاستراتيجي المستقبلي التواجد في 46 دولة بحلول عام 2030 مع زيادة عن الأسواق الحالية للشركة في 12 دولة. كما تستهدف رفع إنتاجها إلى 150 غيغاوات من الكهرباء، إضافة إلى تحلية 15 مليون قدم مكعبة في 2030.

وتسعى أكوا باور للتوسع أيضا بالمنطقة حيث ذكرت مجلة ميد في وقت سابق أنها تقترب من الفوز بعقد إنشاء محطة التحلية المستقلة التي تنفذها هيئة الكهرباء والمياه الاتحادية "فيوا" في أم القيوين.