شكرا لقرائتكم خبر عن شركاء التنمية يجتمعون .. انطلاق الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية 6 أبريل القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل توجهات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تضمن مستقبل أفضل و ترتقي بحياة المواطن المصرى على كافة المستويات، و تجعله ينعم بحياة كريمة، و تعمل على تحقيق نمو احتوائي ومستدام وتنمية إقليمية متوازنة، و تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، تعقد شركة سى اس ار ايجيبت الملتقى السنوى للتنمية المستدامة و المسئولية المجتمعية فى مصر فى دورته العاشرة يوم 6 ابريل 2020 تحت عنوان "نتشارك لبناء مستقبل مترابط، متطور، ذكي ومستدام" بحضور أكثر من 1000 خبير ومهتم بالعمل التنموي و بمشاركة ممثلى مجتمع الأعمال والمجتمع المدنى ومتخذي القرار، من أجل تبادل الخبرات و عقد شراكات فعالة تحقق نمو مستدام وفقا لرؤية مصر 2030 .

يهدف الملتقى هذا العام إلى خلق بيئة تفاعلية بين كافة الأطراف للنقاش على المستوى الاستراتيجي بتوحيد الرؤى و عقد الشراكات وطرح الحلول لأهم القضايا والموضوعات التى تساعد على تحقيق استراتيجية مصر 2030 لإحداث تنمية مستدامة وذلك خلال عدد من الجلسات النقاشية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات المعرفية و العملية من خلال ورش العمل المتخصصة و يخصص الملتقى هذا العام مساحة خاصة لللقاءات الثنائية بين الأطراف المعنية لتوفير الدعم و التمويل اللازم لتنفيذ المبادرات المختلفة.

و يطرح الملتقى عدد من الموضوعات للنقاش لإحداث أثر تنموي في مجالات التعليم و الصحة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال، وآليات إحداث نمو مستدام لكافة القطاعات، وسبل دمج الاقتصاد الغير رسمى بالاقتصاد الرسمى وإلقاء الضوء على أهمية مشاركة مؤسسات الأعمال لدعم خطط الدولة لإنشاء شبكة حماية اجتماعية للمواطن المصرى.

كما يتناول الملتقى أثر الشمول المالى و التحول الرقمي والتوسع فى تطوير منظومة المدن المستدامة والنقل المستدام و تبني سياسات الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المنشودة .

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و لأول مرة تقام ورش عمل متخصصة لمناقشة مفهوم مواطنة الشركات، ودور الإعلام في رفع درجة وعي المواطن بمجهودات الدولة لتحقيق تنمية مستدامة، وآليات قياس الأثر التنموي و التعرف على أحدث المفاهيم وأفضل الممارسات فى مجال المسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة، والثورة المعرفية خاصة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات المختلفة كالزراعة و السياحة و النقل بشكل آمن و مستدام، التمويل المستدام.

و بمناسبة تزامن موعد الملتقى هذا العام مع الاحتفال بالسنة الخامسة لانطلاق شركة سي اس ار ايجيبت و الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة، و الذي يعد التجمع الأكبر لكافة العاملين والمهتمين بالعمل التنموى فى مصر، والمنصة الأساسية لتبادل الرؤى والخبرات و إنجاز شراكات فعالة بين كافة الاطراف، تطلق الشركة للمرة الأولى "جائزة أثر" لأفضل الأعمال و الممارسات التنموية في مصر على هامش الملتقى، لتكريم أفضل أعمال و برامج المسئولية المجتمعية و الاستدامة على مستوى القطاع الخاص، و الجمعيات و المؤسسات الغير هادفة للربح، و المبادرات الفردية، و رواد الأعمال، و المؤسسات الاكاديمية.

الجدير بالذكر أن شركة سي إس آر ايجيبت تتبنى الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي جعلها خلال الخمس سنوات السابقة تقوم بعقد أكثر من 20 حدث و فعالية بحضور أكثر من 7000 خبير ومهتم و أكثر من 350 شركة و مؤسسة، بهدف نشر الوعى بأهمية قيام الشركات و المؤسسات بمسئوليتها المجتمعية لتحقيق تنمية مستدامة تنعكس على حياة المواطن المصري وتعمل على دمج الأطراف المعنية و توحيد الجهود من أجل تحقيق خطط الدولة المصرية لإحداث تنمية متوازنة على مستوى أقاليم مصر.