شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "السعودي الفرنسي" تُوصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بالتمرير بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني لعام 2019 بقيمة 1.199 مليار ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ ريالا واحدا بعد خصم الزكاة، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول لعام 2019 بقيمة 1.199 مليار ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ 1 ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 880 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 943 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن تراجع الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري يرجع إلى الزيادة في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 11.86%، وبالمقابل ،ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.48%.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 2.6 مليار ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.